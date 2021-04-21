Где протестует организатор акций? Что происходит в России

В некоторых городах России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

Как сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT, в Москве люди интересуются, где протестует организатор несогласованной акции.

Также сообщается, о первой крови на Манежной площади в Москве.

Вместе с тем несогласованную акции в Красноярске сняли с дрона.

Акции протеста также проходят в Санкт-Петербурге. По предварительным оценкам, в Александровском саду собралось уже около 1,5 тыс. человек. Полиция предупреждает демонстрантов об ответственности за несанкционированную акцию. Участники акции движутся из Александровского сада в сторону Исаакиевской площади, однако с самой площади силовики их вытесняют.

По данным dw.com, по всей России задержаны более 300 человек.