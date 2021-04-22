Диетолог назвала скрытую опасность обезжиренных продуктов

Врач-диетолог, гастроэнтеролог рассказала, что обезжиренные продукты могут быть опасны для здоровья, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, многие люди ошибочно полагают, что обезжиренные продукты "легче", потому их можно есть в большом количестве, такое "усыпление бдительности" может быть чревато сильным перееданием.

Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера три раза в день. Человек таким образом переедает, – рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik.

Она отметила, что при этом можно получить избыточное количество не самых полезных компонентов. Когда происходит процесс обезжиривания, продукт может терять вкусовые качества, также изменяется его консистенция, компенсировать это приходится за счет различных добавок, пояснила врач-диетолог. Так, например, возможна замена натуральных жиров растительными, которые могут содержать трансжиры,

Контроль жирности – важный вопрос, но главное, чтобы вместо натурального жира не было подмены непонятными жирами растительного происхождения, по которым нельзя понять, есть в них трансжиры или нет. Если продукт обезжиренный, значит, над ним "колдовали", – считает Дианова.

По ее словам, в такие продукты могут добавить сахар, соль, крахмал, усилители вкуса, поэтому их длительное потребление может привести к проблемам со здоровьем.

Когда слишком много крахмалов, это в первую очередь послабление стула. Со временем избыточное количество добавок влияет на кишечник, на красоту, чистоту кожных покровов. По УЗИ могут быть реактивные панкреатиты, когда явного нарушения функций нет, но есть изменения поджелудочной. Это и набор веса, когда человек не ест явно сладкий продукт, но ест много псевдопродуктов, – уточнила Дианова.

Диетолог посоветовала тем, кто хочет сократить потребление жира, выбирать исходно натуральные продукты средней жирности с минимальной промышленной обработкой.