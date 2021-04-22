Депутат: Ликвидация Фонда поддержки сельского хозяйства приведет к потерям малого бизнеса

Член фракции "Ақ жол" Азамат Абилдаев направил депутатский запрос на имя Премьер-министра РК о нецелесообразности ликвидации АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". По его словам, в стране 41% населения проживает в сельской местности, при этом треть из них являются предпринимателями и самозанятыми, а значит, потенциальными клиентами Фонда, передает zakon.kz.

Так, в своем Послании "Казахстан в новой реальности: время действий" Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение объединить два холдинга: "КазАгро" и "Байтерек". Однако, по мнению депутата, поручение Главы государства выполнено не совсем корректно.

На сегодня объединение завершено, и все было бы отлично, если бы не одно НО. Холдинг "Байтерек" продолжает оптимизировать свою структуру: так, КазАгроФинанс станет дочерней организацией Аграрной кредитной корпорации, а вот Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и вовсе будет ликвидирован. Планируется, что оптимизация будет завершена уже до конца текущего года, - сообщил Азамат Абилдаев.

Он считает, что данный вопрос требует глубокого и всестороннего рассмотрения.

С ликвидацией Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства мы можем потерять целый пласт мелких фермеров, подсобных хозяйств, начинающих предпринимателей на селе, ведь основная миссия Фонда – это микрокредитование, то есть охват именно малого бизнеса, - подчеркнул депутат.

Стоит отметить, что Фонд занимается микрокредитованием с 2005 года. За этот период в качестве микрокредитов выдано 385 млрд тенге, государственную поддержку получили 167 тысяч представителей малого бизнеса, проживающих преимущественно в сельской местности. Ежегодно Фонд выдает около 12 тысяч займов – порядка 60 млрд тенге.

И это не просто цифры – за ними стоят простые сельские жители, вчерашние безработные, многодетные семьи, ставшие фермерами, растениеводами, предпринимателями, получившие возможность содержать свои семьи, учить детей, строить дома, помогать своему селу. Подчеркну, что кредитуются не только проекты, связанные с сельским хозяйством! Это и сфера обслуживания на селе, и торговля. Все это – микро- и малый бизнес, который кредитуется исключительно Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства. Этот сегмент практически не представляет интереса для банковской сферы. Но при этом, именно они, а не крупные производители, представляют собой основу и потенциал для развития сельского хозяйства и сельского бизнеса в целом, - отметил Абилдаев.

Наряду с этим член фракции "Ақ жол" обратил внимание на возможность передачи функций и клиентов Фонда в АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК). По его мнению, АКК сегодня ориентирована на крупные бизнес-проекты, поэтому существует огромный риск, что объемы кредитования микро- и малого бизнеса в сельской местности существенно сократятся, что связано с недостаточностью ресурсов.

К сожалению, ломать - не строить. Мы знаем много примеров, когда действительно нужные структуры реорганизовывались либо вовсе ликвидировались, но со временем их пришлось восстанавливать. Считаю, что это настоящее саботирование поручений Президента о необходимости поддержки микрокредитами бизнеса на селе. Микро- и малый бизнес ни в коем случае не должен пострадать, нужно учитывать специфику и особенности этой отрасли. Поэтому, принимая во внимание социальную составляющую в деятельности Фонда, а именно – снижение безработицы, создание новых рабочих мест, помощь сельчанам в их становлении как предпринимателей, в развитии сельской инфраструктуры, прошу коллег поддержать запрос о сохранении в составе холдинга "Байтерек" этой организации, решающей важные социальные задачи, - подытожил депутат.