Свое дело: как семья из Уральска получила льготный кредит и занялась хозяйством

Больше тысячи жителей сел ЗКО изъявили желание стать участниками программы "Ауыл аманаты" и получить льготные кредиты на развитие своего бизнеса. На сегодня сельчанам выдали 363 кредита на сумму 2,5 млрд тенге. А одобрены на данный момент займы еще 658 сельчанам на 4,2 млрд тенге.

Кто может стать участником программы "Ауыл аманаты", по каким критериям выбирают заемщиков, кто из них в приоритете? Ответы на эти вопросы узнал корреспондент Zakon.kz.

Успеха добивается тот, кто действует

Многие участники программы уже закупили скот, птицу, оборудование для цехов по производству полуфабрикатов или установили теплицы для выращивания ранних овощей. Они признают, что не все получается сразу, и есть трудности. Но в любом деле успеха добивается тот, кто действует, уверена жительница села Володарка Светлана Темешова.

В августе 2023 года она получила по программе "Ауыл аманаты" 8,6 млн тенге. Чтобы оформить льготный кредит, они с супругом заложили свой новый дом, построенный в 2020 году. На заемные деньги приобрели 8 голов коров молочной породы в племенном хозяйстве, сено, ячмень на прокорм скоту, зернодробилку, доильный аппарат и сепаратор.

Женщина рассказывает, что она и ее муж родом из Каратобинского района Западно-Казахстанской области. Выросли в ауле и с детства знают, что такое физический труд. Когда поженились, переехали в Уральск, в семье родились пятеро детей.

Спустя почти 25 лет, когда старшие дочери уже вышли замуж и в родительском доме остался только 13-летний сын, Темешовы решились вернуться в село. Купили землю в селе Володарка района Байтерек (это 15 километров от Уральска), начали строить дом.

"Мой муж работает, а я при переезде осталась без работы. Стояла на учете на бирже труда. А потом в сельском акимате мне предложили поучаствовать в программе "Ауыл аманаты". Посоветовались с родными и решили взять кредит на покупку коров. Я с 7 класса помогала своей маме доить коров, эта работа для меня привычная", – рассказала Светлана Темешова.

По ее словам, своих буренок они привезли в Володарку 5 августа. К пятерым из них новая хозяйка сразу нашла подход, а вот трех других так и не смогла приручить – доить себя они не дают.

Начинающая женщин-фермер посчитала прибыль от своего хозяйства. В сутки от 5 коров она получает 30 литров молока (четыре из них – первотелки, их удои совсем низкие). Это 2,5 литра сметаны, несколько литров айрана или же 2 килограмма творога. В сумме – 12 тысяч тенге. Из них 2 тысячи Светлана тратит на такси в Уральск и обратно, чтобы отвезти свою продукцию на рынок.

Она пыталась продавать цельное, непереработанное молоко, но люди неохотно его покупают. А перекупщики предлагают за него слишком низкую цену – 180 тенге за литр оптом.

"В месяц мои коровы приносят доход 300 тысяч тенге. Этого мало для многодетной семьи. Ведь мы с мужем хотим не только растить сына, но и помогать семьям старших дочерей. Поэтому пока муж работу не бросает. С хозяйством управляемся мы с сыном. Надеюсь, что весной прибыли станет больше – отелятся все коровы, и я смогу доить уже всех коров", – поделилась своими планами Светлана Темешова.

На всех желающих кредитов не хватает

Заместитель председателя правления АО СПК "Aqjayik" (это оператор "Ауыл аманаты" в регионе) Казбек Узыканов сообщил, что на реализацию программы в ЗКО из республиканского бюджета в 2023 году было выделено 6,4 млрд тенге. Эти деньги сельчане смогут получить в виде льготного кредита под 2,5% годовой ставки вознаграждения сроком до 7 лет. Почему именно эта сумма? Казбек Узыканов рассказал, что в декабре 2022 года местные акиматы проводили опрос населения среди жителей 12 районов ЗКО – кто из них хотел бы получить льготный кредит на собственное дело в отрасли сельского хозяйства? В итоге родилась примерная сумма займов для всех желающих – 6,4 млрд тенге.

С февраля 2023 года в специализированной компании начали сбор заявок от сельчан, кто хотел бы стать участником программы "Ауыл аманаты" и получить льготный кредит.

Но уже сейчас от жителей региона поступило 1100 заявок на общую сумму 7 млрд тенге. До конца года, как утверждают в СПК, они одобрят не менее 1000 заявок.

"Основная задача программы "Ауыл аманаты" – развивать малый бизнес в селах. Мы создаем при помощи программы не крупные хозяйства, а личные подсобные хозяйства, где может быть задействована одна семья. В Казахстане идет активный процесс урбанизации. Сельские жители переезжают в города, так как не видят для себя в своих аулах возможности заработка. Нужно, чтобы сельчане не уезжали из сел, жили в привычных для себя условиях и могли зарабатывать своим трудом. Важно, что программа подразумевает обеспечение продовольственной безопасности в стране. Свое население мы должны обеспечивать сами доступной по цене, экологически чистой сельскохозяйственной продукцией", – пояснил Казбек Узыканов.

Кто может стать участником программы "Ауыл аманаты"

Основной критерий для заемщика – человек должен быть жителем села. Получить льготный кредит от государства на свой бизнес могут безработные, получатели адресной социальной помощи, начинающие и действующие предприниматели, члены кооперативов, многодетные семьи.

В приоритете – семьи учителей, медработников, специалистов ветеринарии, а также те, где один из супругов числится безработным или является домохозяйкой. Это делается для того, чтобы профильные специалисты не уезжали из сел.

"Программа направлена на развитие тех отраслей сельского хозяйства, которым необходима поддержка государства, но которые не кредитуют банки. В наших приоритетах – овощеводство, животноводство, птицеводство, переработка сельхозпродукции – это пекарни, цеха по производству полуфабрикатов, колбасных изделий", – заявил собеседник zakon.kz.

На первом месте по количеству желающих взять льготный кредит на собственное дело – жители района Байтерек, там выдано 163 займа. Среди лидеров также числятся еще 4 района: из Акжайыкского района одобрена 151 заявка, из Теректинского – 131, Срымского – 135 и Чингирлауского – 80.

По программе "Ауыл аманаты" жители ЗКО намерены реализовать 18 проектов в растениеводстве (это установка теплиц, закуп саженцев для будущих садов, семян). Еще четверо сельчан взяли кредиты на покупку 6 единиц сельхозтехники, 63 заявки одобрены кредитным комитетом на приобретение оборудования для переработки сельхозпродукции.

Займы – целевые, все закупки – по безналичному расчету

Казбек Узыканов отметил, что основной упор кредитный комитет делает на те семьи, которые уже занимаются овощеводством или выращивают скот, птицу.

Максимальная сумма, которую может получить сельчанин как физлицо, – 8,6 млн тенге. Программа предусматривает выдачу займа в размере 70% от стоимости залогового имущества. Члены сельхозкооперативов могут получить до 27 млн тенге.

В залог кредита идет любая недвижимость, в основном дома (кирпичные, каркасные, саманные), а также земельные участки. При этом не принимается в качестве залога жилье старше 50 лет.

По кредитам предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения. По погашению основного долга в животноводстве срок каникул – до 2 лет, по другим направлениям – до 1,5 лет. Всем заемщикам дается льготный период – до года – по погашению вознаграждения по займу. График погашения – гибкий, кредит можно будет погашать ежемесячно или раз в квартал, или раз в полгода.

"Для того, чтобы возвратность кредитов была высокой и не возникли дефолты в первый же год работы программы, мы решили выдавать кредиты не только на закуп скота, но и на приобретение кормов (70% – на скот и 30% – на корма в первую зиму)", – отметил Казбек Узыканов.

Он пояснил, что у сельчан есть возмущение по поводу того, что в рамках программы не разрешено снимать наличные деньги с банковского счета. Все закупки скота, птицы, необходимого оборудования и кормов кредиторы должны осуществить путем безналичных платежей.

СПК должна отслеживать траты заемщика по программе, так как займы – целевые. Если кредитор взял деньги по программе на приобретение 5 голов молочного скота, он и должен их потратить на закуп коров.

Сейчас в СПК по программе "Ауыл аманаты" работают 10 кредитных специалистов, 4 юриста, три специалиста по залогам, два кредитных администратора. В районах желающим взять льготный кредит сельчанам помогают специалисты сельхозотделов. Они объясняют, как собирать документы и подавать заявки. В день идет рассмотрение до 20 кредитных заявок. Казбек Узыканов пояснил, что в течение 10 дней после рассмотрения заявки заемщик уже получает свой кредит. Но на сегодня прием заявок приостановлен, так как сумма заявок превысила выделенный для ЗКО лимит.

Кому отказывает кредитный комитет

Казбек Узыканов отметил, что отказы в выдаче кредита сельчанам были, но их мало. Первая причина – финансовая несостоятельность заемщика. То есть у него есть действующая просроченная задолженность по кредитам, большая кредитная нагрузка (до 20 займов на одного человека). Вторая причина – несоответствие заявленных целей программе. Так, не подлежат льготному кредитованию по программе "Ауыл аманаты" торговля, сфера услуг. И третья причина отказов – это высокие доходы сельчанина.

В поисках нужной буренки

Уже сейчас по программе сельчане оформили займы на приобретение 4568 голов крупного рогатого скота молочного направления. Кроме того, им одобрены льготные кредиты на покупку 658 голов КРС мясного направления, а также на покупку 14 550 голов овец, 17 793 голов птицы.



Казбек Узыканов подчеркнул, что в СПК столкнулись с проблемной ситуацией при оформлении займов на покупку скота молочной породы. Изначально заемщики приобретали их сами. Но потом они начали возмущаться, что найти молочный скот в ЗКО проблематично. В регионе собрано самое большое поголовье КРС по республике – свыше 1 млн голов. Но это в основном мясной скот, почти 99% от общего количества. И тогда сотрудники СПК начали помогать сельчанам в покупке молочного скота. Вышли на фермеров в Актюбинской области, съездили туда и договорились о поставке 200 коров. Нашли хозяйства в Северо-Казахстанской области, которые также готовы продать сельчанам несколько сотен молочных коров. Жители Чингирлауского района ЗКО сгруппировались и выехали на закуп скота в эти две области и привезли оттуда около 200 коров по цене 450 тысяч тенге за голову.

Еще 300 голов привезли сельчане из СКО в другие районы ЗКО.

"Мы планируем, что в СКО наши заемщики смогут закупить еще 500 голов КРС. Потом переключимся на российские племенные заводы. В основном сельчане закупают коров симментальской породы и красно-степной. Это скот, который прекрасно адаптирован к нашим погодным условиям, неприхотлив в уходе", – пояснил Узыканов.

Он отметил, что на сегодня начинающим фермерам ЗКО готов предоставить до 2000 голов красно-степной породы Пензенский племенной завод.

До конца 2023 года в СПК намерены заручиться поддержкой российских племзаводов на закуп у них еще более 1200 КРС заемщиками программы "Ауыл аманаты".

Для реализации сельхозпродукции сельчан, взявших льготные кредиты на развитие сельхозпроизводства, в Уральске установлены 15 фирменных киосков. Свою продукцию сюда поставляют уже более десятка сельчан – овощи, хлеб, выпечку, молоко, сметану и творог. Они реализуют ее по приемлемым ценам, чтобы оправдать свои затраты и иметь возможность погашать кредиты.