В Казахстане около 20% усыновленных детей возвращают в детские дома

В Казахстане около 20% усыновленных детей возвращаются обратно в детские дома. В основном это происходит из-за несовместимости характеров. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает zakon.kz.

В Казахстане ребенок может быть передан в семью на усыновление (удочерение), опеку (попечительство), патронатное воспитание или приемную семью.

Ежегодно в семьи на усыновление, под опеку, попечительство, на патронатное воспитание и в приемные семьи передаются около тысячи детей. В среднем ежегодно в детские дома возвращается около 20% детей, устроенных в семьи. Основными причинами отмены устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи являются несовместимость характеров усыновителей и усыновленных детей, распад семьи, а также неподготовленность усыновителей, - говорится в ответе на запрос.

В стране есть 18 детских домов. Они находятся в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях и в городе Шымкент. Наибольшее количество детских домов находится в Карагандинской области.

Всего в этих детских домах воспитываются 4254 ребенка, из них 80% не являются сиротами.

В среднем в год на содержание одного ребенка там расходуется около 2,5 млн тенге.

Всего в стране 23 410 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не все из них находятся в детских домах. К примеру, они могут содержаться и в интернатных организациях, и в центрах поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период с 2017 – 2020 г.г. количество воспитанников этих организаций сократилось с 7236 человек до 4254. Это объясняется в том числе введением новой формы семейного устройства детей (приемная и гостевая семья). Также за три последних года сократилось количество организаций для детей-сирот. Раньше их было 140, сейчас 98.