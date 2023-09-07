В Казахстане стали чаще возвращать в детдома усыновленных детей

Депутат Сената Амангельды Толамисов на пленарном заседании Палаты 7 сентября заявил, что в Казахстане остро стоит проблема возврата усыновленных детей в детские дома, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Амангельды Толамисов в своем депутатском запросе поднял проблему возвращения усыновленных детей в детские дома.

"Несмотря на то, что количество желающих усыновить детей в стране не снижается, проблема возвращения усыновленных детей в детские дома остается актуальной: за последние пять лет выросло количество случаев возвращения усыновленных детей в детские дома на 64%", – заявил он.

И такие факты, по словам депутата, происходят, несмотря на то, что для таких родителей законом предусмотрена ответственность: возврат государству средств материальной помощи в размере 75 МРП, уплата алиментов и лишение возможности усыновления во второй раз.







В этой связи он указал на необходимость расширения сети центров по работе с гражданами, изъявившими желание усыновить ребенка, а также увеличения количества социальных работников.

"Предлагаем включить также информацию о правовых последствиях возвращения усыновленного ребенка усыновителями. Представляется также обоснованным расширение сети специализированных школ или центров для приемных родителей. Усиление юридической ответственности лиц, отказавшихся от приемного ребенка, в том числе путем увеличения размера моральной компенсации и других механизмов", – отметил Амангельды Толамисов.

Повышение информированности усыновителей о последствиях также должно помочь улучшить ситуацию, считает сенатор. Поэтому он предлагает включить соответствующую информацию на портале "eGov.kz".

