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В Казахстане стали чаще возвращать в детдома усыновленных детей

В Казахстане стали чаще возвращать в детдома усыновленных ранее детей Фото: pexels
Депутат Сената Амангельды Толамисов на пленарном заседании Палаты 7 сентября заявил, что в Казахстане остро стоит проблема возврата усыновленных детей в детские дома, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Амангельды Толамисов в своем депутатском запросе поднял проблему возвращения усыновленных детей в детские дома.
"Несмотря на то, что количество желающих усыновить детей в стране не снижается, проблема возвращения усыновленных детей в детские дома остается актуальной: за последние пять лет выросло количество случаев возвращения усыновленных детей в детские дома на 64%", – заявил он.
И такие факты, по словам депутата, происходят, несмотря на то, что для таких родителей законом предусмотрена ответственность: возврат государству средств материальной помощи в размере 75 МРП, уплата алиментов и лишение возможности усыновления во второй раз.

В этой связи он указал на необходимость расширения сети центров по работе с гражданами, изъявившими желание усыновить ребенка, а также увеличения количества социальных работников.
"Предлагаем включить также информацию о правовых последствиях возвращения усыновленного ребенка усыновителями. Представляется также обоснованным расширение сети специализированных школ или центров для приемных родителей. Усиление юридической ответственности лиц, отказавшихся от приемного ребенка, в том числе путем увеличения размера моральной компенсации и других механизмов", – отметил Амангельды Толамисов.
Повышение информированности усыновителей о последствиях также должно помочь улучшить ситуацию, считает сенатор. Поэтому он предлагает включить соответствующую информацию на портале "eGov.kz".

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