Поручение Токаева по поставке казахстанской вакцины исполнено - Тугжанов

22 апреля заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов принял участие в отгрузке первой партии казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in), произведенной на базе НИИ Проблем биологической безопасности. За историческим моментом наблюдал корреспондент zakon.kz.

Первая партия в количестве 50 тыс. доз будет привезена в хабы СК "Фармации" в Алматы, Шымкенте, Актобе и Нур-Султане.

Создание казахстанской вакцины позволило нашей стране войти в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины против коронавирусной инфекции. Это не только вопрос здоровья населения, это также свидетельство потенциала отечественной науки и применения на практике современных технологий в биофармацевтике, престиж государства, - отметил Ералы Тугжанов.

В октябре прошлого года Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по разработке отечественной вакцины.

Вице-премьер отметил, что все поручения главы государства по выпуску казахстанской вакцины находятся на особом контроле правительства, и сегодняшний выпуск первой партий вакцины свидетельствует о его исполнении на практике.

26 апреля текущего года начнется вакцинация населения вакциной QazVac. В мае месяце планируется выпуск очередной партии в объеме 50 тысяч доз. Далее производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500-600 тыс. доз в месяц, - сообщил Тугжанов.

Казахстанская вакцина вошла в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины против коронавирусной инфекции. Она включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Доказана ее полная безопасность, вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирусной инфекции. Преимущество инактивированной вакцины в том, что она не вызывает вакциноассоциированных заболеваний.

Кроме того, методы доставки вакцины QazVac не требуют сложных холодильных установок, транспортируются в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов.

Альберт Ахметов