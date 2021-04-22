Из-за чего ухудшилась ситуации на рынке ГСМ, рассказал Токаев

Аварийные сбои в энергетических сетях привели к остановке Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Это повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Регион должен быть надежно и в полной мере обеспечен электроэнергией. Пока в данном направлении есть проблемы. По моему поручению разрабатывается схема усиления транзитных связей между западными областями страны и их объединения с единой энергосистемой Казахстана, - сказал Президент.

Правительству требуется принять комплекс мер по повышению надежности функционирования электрической сети западного региона.