Из-за чего ухудшилась ситуации на рынке ГСМ, рассказал Токаев

22 апреля 2021, 13:45
Фото: inform.kz

Аварийные сбои в энергетических сетях привели к остановке Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Это повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Регион должен быть надежно и в полной мере обеспечен электроэнергией. Пока в данном направлении есть проблемы. По моему поручению разрабатывается схема усиления транзитных связей между западными областями страны и их объединения с единой энергосистемой Казахстана, - сказал Президент.

Правительству требуется принять комплекс мер по повышению надежности функционирования электрической сети западного региона.


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