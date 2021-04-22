Снег, дождь, гроза. Прогноз погоды на 23 апреля 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 23 апреля, сообщает zakon.kz.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, востоке и юго-востоке страны в связи с атмосферными фронтальными разделами ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря, на западе – гроза, возможен град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +11+13°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +8+10°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +21+23°С.

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-23 м/с, местами с пыльной бурей.

В Туркестанской области местами усилится ветер 15-25 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, гроза, возможен град.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-22 м/с, в Жамбылской области порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской, днем в Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.