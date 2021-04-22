Артистов из MADMEN узнали в задержанных в Алматы наркодилерах

Полиция Алматы накануне задержала 10 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков. Среди них есть люди, похожие на участника и продюсера бойз-бенда MADMEN, передает zakon.kz.

В сообщении полиции было написано, что в составе группы были 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Руководил группой – гражданин Х., 1994 года рождения. В поле зрения бойцов управления по противодействию наркопреступности этот гражданин попал в сентябре 2020 года.

Отмечалось, что преступная деятельность Х. и его "помощников" была официально задокументирована. Роли каждого его ассистента были четко распределены. К примеру, три человека, одна из которых девушка, отвечали за поставку компонентов для изготовления синтетических наркотиков из России посредством логистической компании, двое молодых людей – так называемые кассиры, отвечали за прием заявок и работу с закладчиками, еще четверо мужчин и есть те самые закладчики наркотиков, которые орудовали зачастую в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах Алматы.

В полиции также сообщили, что к уголовному делу приобщены вещества в виде порошка и комочков. Со слов задержанных, это наркотическое вещество "мефедрон". Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Между тем, казахстанцы в Сети пишут, что задержанные очень похожи на членов Q-POP группы MADMEN. К примеру, мужчина на видео может быть продюсером MADMEN Русланом Хваном.

Также на видео фигурирует молодой человек, похожий на артиста Moora из MADMEN.

Поклонники группы в комментариях пишут, что не зря из MADMEN ушли два артиста - Рахат Масакбай и Ерасыл Абдралиев. Об их уходе было объявлено в марте этого года.

Хорошо, что Рэм и Ера ушли.

Самые адекватные уже давно свалили от туда, и слава Богу.

Все, фанатов у вас не осталось.

Думаю и из-за этого парни покинули группу.

Некоторые фанаты очень удивлены случившимся.

Не ожидала от них такого.

Это просто ужас, никогда не думала что MM Entertainment будет заниматься таким. А кто говорил, что они "честным " способом зарабатывают и не просят денег у родителей и т.д.? Знаете как больно осознавать, что твоя любимая группа, с которой ты мечтала встретиться, занимается этим? Я очень надеюсь, что это будет типа пранка или хайп.

Вот и таких людей мы защищали. Теперь понятно почему все уходят.

Позже в полиции подтвердили, что были задержаны люди, относящиеся к MADMEN:

Департамент полиции города Алматы информирует, что двое из 10 задержанных накануне представителей наркосети, изготавливавшие и распространявшие синтетические наркотики, имеют отношение к указанному творческому коллективу.

MADMEN - Q-POP группа, в составе которой пять человек, четверо из них вокалисты, один рэпер. Дебют состоялся в 2017 году под лейблом MM Entertainment.