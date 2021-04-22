4 мая начнется прием документов по программе "Болашак"

С 4 мая в Казахстане начнется прием заявок на участие в конкурсе по присуждению международной стипендии Первого Президента Казахстана "Болашак". О этом сообщил вице-министр образования и науки Мирас Дауленов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент zakon.kz.

Заявки будут принимать до 28 октября.

Основная подготовительная работа уже проведена. Присуждение стипендий планируется произвести в три этапа: в июне, августе и в ноябре, - сообщил Мирас Дауленов.

По его словам, перечень на 2021 год предусматривает 80 специальностей для академического обучения и 137 специальностей для прохождения стажировок, включая такие актуальные, как: инклюзивное образование, вирусология, урбанистика, технология новых материалов. Специальности распределены по семи направлениям: инновации и новые технологии, индустриальная инженерия, естественные науки, социальные науки, образование, медицина и креативная индустрия.

В целом на этот год выделено 1055 стипендий, 500 из которых для стажировок ученых.

Также качественно и количественно изменился список зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения. В этом году в список вошли 207 вузов из 27 стран, входящих в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более международных академических рейтингов QS, Times Higher Education (THE), Academic Rankings of World Universities (ARWU), - добавил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан