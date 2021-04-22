Сколько стоит младенец на черном рынке в Алматы

Младенцев в Алматы можно купить даже в рассрочку. Стартовая цена на черном рынке в Казахстане - 500 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

За последние 10 лет количество воспитанников в детских домах Казахстана уменьшилось на 70%. Такие данные приводят представители МОНа. При этом родителей, которые стоят в очереди на усыновление детей, намного больше, передает Первый канал "Евразия".

Возможно, именно по этой причине бездетные пары ищут другие способы обрести долгожданное счастье, и частенько незаконным способом. Цена вопроса - от полумиллиона тенге. Жительница Кызылорды анонимно рассказала, как они усыновили ребенка через посредников.

В детдоме детей нет. Там вы никогда не найдете. Они находятся в руках посредников, роддомов. Мы купили очень дешево, за 500 тысяч тенге. Они говорят, это бизнес. жительница города Динара

Подобные объявления можно увидеть в Сети. В одной из групп в соцсетях журналисты Первого канала "Евразия" решили оставить объявление, что купят ребенка. Первой отозвалась 30-летняя женщина.

– Вы кого ждете?

– Девочку. Первые два месяца по 150 тысяч, затем оплатите мне больничный".

Вторым продавцом еще не рожденного малыша оказалась 17-летняя алматинка, родные которой даже не знают, что девушка беременна.

- 17 лет?

- Да.

- Мальчик?

- Мальчик, срок 6,5 месяцев.

- Что говорит отец ребенка?

- Он и его семья отказались от него.

- Если проснутся материнские чувства, не захочешь его вернуть?

- Нет, я еще молодая.

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30-летняя жительница Талдыкоргана на восьмом месяце беременности предложила купить ее сына за 1 млн тенге. Женщина уже имеет двоих детей. На отчаянный шаг пошла из-за кредитов. От разговора по телефону продавец отказалась. Казалось бы, почему бы людям не усыновить ребенка из детского дома? В МОНе пояснили, что одна из причин в том, что спрос в основном идет на малышей.

Большинство родителей хотят завести маленьких детей в возрасте до шести-семи лет. Из 4 254 детей в детдомах 87% - дети старше семи лет. заместитель председателя комитета по охране прав детей МОН РК Дулат Жекебаев

Вторая причина в том, что у некоторых сирот есть проблемы со здоровьем или отставание в развитии. Некоторые узнают об этом, когда ребенок уже находится в семье. Поэтому по статистике ежегодно в детдома возвращают 20% воспитанников.

Если вы покупаете одежду в магазине, и она вам не подходит, вы можете вернуть ее. Но ребенок - это не вещь, не материал, он - человек. социальный педагог Алтынай Аубакирова

Какие бы обстоятельства не вынуждали продающих и покупающих живой товар, за это в Казахстане предусмотрена вполне реальная уголовная ответственность. Торговля несовершеннолетними. И за нее грозит до девяти лет тюремного заключения.