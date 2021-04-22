Рабочий погиб в Алматы, ремонтируя водопровод

В Алматы погиб рабочий, прокладывая трубопровод в одном из микрорайонов города, сообщает zakon.kz.

Местные жители говорят, что трагедии можно было избежать, если бы чиновники не бездействовали, передает Первый канал "Евразия".

Трагедия произошла во время ремонта водопровода. Управлявший манипулятором человек выгружал трубы и стрелой крана зацепил линию электропередачи. Он погиб на месте - нанявшие мужчину горожане в шоке. Объясняют, что вынуждены были сами за свой счет заниматься коммунальными проблемами, потому что помощи от властей нет никакой.

Больше 200 домов собрали по 15 000 тенге, больше 4 млн. Сделали обводную трубу, провели воду, была вода. В этом году опять начали лопаться трубы. Опять мы собрали деньги и наняли, чтобы привезти трубы, наняли манипулятор. жительница Наурызбайского района города Тамара Акимова

Водопровод был проложен 40 лет назад. Свой срок он уже отслужил и нуждается в замене. Но для местных это непозволительная роскошь. Жители садоводства уже семь лет как сменили прописку на городскую и надеялись, что после этого все изменится.

К городу нас присоединили, прописка городская, но никаких городских условий нет. Воды питьевой нет, только поливная. В акимат ходили, обращались письменно, результата никакого. Сами решаем свои проблемы. житель Наурызбайского района города Орынбасар Дауренбеков

Людей беспокоит отсутствие асфальтированных дорог, частые перебои со светом и нехватка воды. Они говорят, что просили провести центральное водоснабжение. Но этим вопросом чиновники занялись только сейчас, после случившегося.

По району - 132 садоводческих общества. Я отдельным проектом в Управление энергетики на проектирование отдельно подался по садоводам. руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима Наурызбайского района города Оркен Кодаров

В Наурызбайском районе кроме бывших садоводств, еще девять микрорайонов. Оказалось, что они - в приоритете. В четырех уже построена водопроводная сеть, в трех строительство ведется, и еще в двух должно начаться. Эта работа была проделана за семь лет. Может быть, после этого очередь дойдет до городских дачников.