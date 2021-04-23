Врач предупредила, что коронавирус может навсегда изуродовать кожу

Заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова рассказала, что у некоторых пациентов, перенесших COVID-19, появляются проблемы с кожей, в том числе и хронические и даже угрожающие жизни, сообщает zakon.kz.

В беседе с АГН "Москва" специалист сообщила, что в настоящий момент под наблюдением специалистов кафедры находятся два довольно сложных пациента, которые ранее перенесли COVID-19. Один из них столкнулся с опоясывающим герпесом (заболевание манифестировало именно из-за коронавируса), а у второго больного врачи диагностировали еще более опасную болезнь — пузырчатку. Если ее не лечить, человек может умереть.

Олисова уточнила, что обычно во время или после COVID-19 у зараженных появляется неспецифическая сыпь. С такой проблемой сталкиваются немногие, чаще у больных не возникает кожных реакций.

Она отметила, что таких пациентов немного, большинство переболевших COVID-19 не сталкиваются с кожными заболеваниями.