Почему нельзя пить алкоголь после прививки от коронавируса?

Прием алкогольных напитков после вакцинации от коронавирусной инфекции снижает выработку антител. Об этом на брифинге СЦК рассказала заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК Ляззат Ералиева, передает корреспондент zakon.kz.

Привить от COVID-19 - это значит защитить то население, которым нельзя прививаться по тем или иным причинам: это дети, люди с иммунодефицитами, беременные женщины. Поэтому основная задача нашего населения - остановить цепочку передачи вируса. Очень много задают вопросов, могут ли вакцины спровоцировать заболевания. Нет, спровоцировать заболевания эти вакцины не могут, так как это не "живые" вакцины, - пояснила Ералиева.

Она сообщила, что после получения второй дозы "Спутник - V" антитела начинают вырабатываться на 35-45 день.

Многие также спрашивают, какие у меня антитела, точно ли они у меня выработаются? Хотелось бы сказать, что выработка поствакцинальных антител зависит от нескольких причин и это прежде всего от поведения человека после прививки. Допустим, он начал принимать алкоголь. А алкоголь снижает выработку антител. Также иммунитет может не сформироваться у людей, которые получают иммунодепрессанты, у людей, у которых имеются иммунодефицитное состояние – таких людей много, это онкобольные, ВИЧ-инфицированные, - отметила спикер.

Отмечается, что иммуносупрессивные средства снизят выработку уровня защитных антител, поэтому не исключен риск заражения после прививки, когда не полностью выработан защитный иммунной ответ.

По ее словам, также не следует забывать о генетических особенностях организма.

Есть международная статистика, где указано, что около 10% населения Земли не вырабатывает антитела на вакцины. Вакцинация - это самый безопасный и рациональный способ, чтобы вызвать иммунитет без необходимости заболеть с осложнениями, - заключила представитель Минздрава.

Оксана Скибан, Нур-Султан