В Алматы столкнулись пассажирский автобус и грузовик

В Алматы столкнулись грузовик Mercedes 1324 и автобус 46 маршрута, передает корреспондент zakon.kz.

ДТП произошло на перекрестке улиц Серикова и Казыбаева. Водитель грузовика следовал по Казыбаева в южном направлении. У Т-образого перекрестка он собирался повернуть налево. В этот момент по Серикова на запад ехал автобус с пассажирами.

Со слов водителя Mercedes, у автобуса был включен правый поворотник. Мужчина думал, что автобус свернет на Казыбаева и начал совершать маневр. Однако автобус продолжил движение. Водитель грузовика не успел остановиться и врезался в автобус. Грузовик буквально "пропахал" весь бок.

В ДТП пострадали пять пассажиров автобуса. Водителя и троих пассажиров госпитализировали в больницу. Пятого пострадавшего медики осмотрели на месте.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.