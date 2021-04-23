Медики, учителя и полицейские первыми получат QazVac

Отечественная вакцина QazVac будет доступна желающим привиться с 26 апреля. Правда, в первую очередь ее смогут получить приоритетные категории граждан, а уже потом все остальные. Об этом рассказали на брифинге в СЦК представители медицинских центров министерства здравоохранения РК, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщила заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Айнагуль Куатбаева, непосредственно по QazVac с 26 апреля текущего года будет возможность получения этой вакцины в медорганизациях.

Технология и тактика проведения вакцинации та же, что и при Спутнике-V. За исключением способа хранения и транспортировки. Данная вакцина подлежит хранению при температуре +8. Мы будем напоминать нашим медработникам о необходимости соблюдения температурного режима и его контроля. Также эти условия должны соблюдаться как в стационарных прививочных кабинетах, так и в выездных прививочных бригадах, - пояснила она.

В свою очередь, заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава РК Манар Смагул рассказала, что по поставке QazVac в настоящее время проведена разнарядка в министерстве здравоохранения по всем регионам.

В зависимости от плотности населения в регионы от тысячи до трех тысячи доз будут распределены по данной вакцине, чтобы практически во всех регионах были доступны вакцины. Возможно даже некоторые регионы уже завтра могут получить в медицинских организациях. В целом, уже с понедельника будут вакцины в тех медицинских организациях, куда будут распределено, - указала представитель ведомства.

По ее словам, первым делом отечественная вакцина будет рассчитана на граждан из приоритетных групп населения.

Когда появился Спутник-V, то первыми мы вакцинировали людей из групп риска. Это медработники, педагоги и полицейские. Если данная группа осталась неохваченной, то есть, если люди желали вакцинироваться казахстанской вакциной, то они будут в приоритете, - заключила Смагул.

Ранее сообщалось, что первая партия в количестве 50 тыс. доз будет привезена в хабы СК "Фармации" в Алматы, Шымкенте, Актобе и Нур-Султане.

Оксана Скибан, Нур-Султан