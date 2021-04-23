Экс-замглавы "Казахстанская жилищная компания" оштрафован на 72 млн тенге

Заместитель председателя "Казахстанская жилищная компания" Усербаев осужден к штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

12 апреля районным судом №2 Есильского района Нур-Султана заместитель председателя правления "Казахстанской жилищной компании" Усербаев осужден штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки в сумме 72 млн тенге, — сообщил Бигайдаров.

Он напомнил, что Усербаев подозревался в получении 17 февраля от директора ТОО "ФН Менеджмент" Тажибаева взятки в размере 2,4 млн тенге за подписание актов выполненных работ в рамках договора об оказании услуг организации по управлению имуществом.

Тем же приговором директор ТОО Тажибаев осужден к штрафу в сумме 48 миллионов тенге, — добавил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан