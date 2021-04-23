Как разделить земельный участок?

Что нужно сделать, чтобы по закону оформить раздел земельного участка, узнал корреспондент zakon.kz в Управлении земельных отношений Алматы, передает zakon.kz.

Эта государственная услуга регламентируется статьей 51 Земельного кодекса РК и Правилам оказания государственной услуги "Определение делимости и неделимости земельного участка".

Данная услуга является бесплатной и оказывается через канцелярию местного исполнительного органа (акимат Алматы) путём подачи соответствующего заявления.

Для получения государственной услуги необходимо предоставить заявление установленного образца (образец заявления можно взять в канцелярии Управления), схему раздела земельного участка, с указанием размеров разделяемых частей земельного участка и существующих строений, копию акта на землю.

При рассмотрении заявления, государственные органы определяют земельный участок на предмет соответствия строительным и иным обязательным нормам и правилам в соответствии с Генеральным планом развития города и Планом детальной планировки района. После чего, уполномоченный орган по земельным отношениям предоставляет собственнику ответ об определение делимости или неделимости земельного участка. Вместе с тем, сообщаем, что при установлении не достоверности и несоответствии предоставленных документов и сведений, заявителю предоставляется мотивированный отказ в оказании государственной услуги, - сообщили в УЗО.

Срок оказания услуги 15 календарных дней. Заявителю выдадут либо письмо об определении делимости и неделимости земельного участка, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги. Подать заявление можно в акимат Алматы (площадь Республики 4, вход со стороны улицы Желтоксан), а получить ответ в Управлении земельных отношений Алматы (пр. Абая 90, 1 этаж, канцелярия УЗО).

Подготовил Альберт Ахметов