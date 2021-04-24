Краснокнижные и деревья из европейских лесов появятся на улицах Нур-Султана

Казахстанские ученые выводят растения, адаптированные к суровому столичному климату, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Деревья из европейских лесов и краснокнижных представителей флоры в скором времени можно будет встретить на улицах Нур-Султана.

Порой, среди одинаковых на взгляд обывателя деревьев и кустарников таится настоящая "экзотика". Растения, которые привезли из разных уголков мира и других регионов Казахстана соседствуют с исчезающими представителями флоры. Для того чтобы вырастить такой, даже самый крошечный, саженец, потребуются усилия целой команды ученых.

Наша, так сказать, основная задача и цель – это использование специальных биотехнологических методов размножения растений, которые иначе плохо размножаются т.е либо это редкие растения и трудно собрать много семян, либо это растения, которые вообще говоря размножаются только вегетативно и у них нет семян. генеральный директор Национального центра биотехнологий Ерлан Раманкулов

По словам заведующего лабораторией дендрологии Ботанического сада Нурболата Куанышбаева, уже есть интродуценты, которые были посажены в прошлом году в виде опыта.

Весной этого года при распускании листьев мы проведем инвентаризацию, определим их зимостойкость. Дальше мы будем определять ежемесячно их фенологию. И мы можем сказать, что эти растения, хоть в какой-то мере, смогут в дальнейшем у нас произрастать, - отметил Куанышбаев.

Об успешности "переселения" и адаптации растений, можно будет говорить лишь после того, как появятся первые плоды и семена. Но уже сейчас, некоторые завезенные представители флоры успешно произрастают на улицах столицы.