Более 750 фур застряли на казахстанско-российской границе

Вблизи пункта пропуска "Сырым", расположенного на казахстанско-российской границе (ЗКО), наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из Казахстана, сообщает zakon.kz.

Количестве автомашин превышает 350.

Как сообщает пограничная служба КНБ Республики Казахстан, сложившаяся ситуация связана с усилением контрольных мер сопредельного государства (требованием обязательного предоставления "технологического прохода" для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов).

Аналогичная ситуация сложилась и в районе сопредельного пункта пропуска Российской Федерации "Маштакова" (более 400 автомашин) следующих из России в Казахстан.

Пограничная служба просит водителей грузовых транспортных средств, особенно перевозящих скоропортящуюся продукцию, учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов через указанные пункты пропуска.