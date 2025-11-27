Путин прокомментировал ситуацию со скоплением фур на казахстанско-российской границе

Президент России Владимир Путин 27 ноября на пресс-подходе во время визита в Кыргызстан прокомментировал ситуацию с скоплением фур на казахстанско-росийской границе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"По поводу грузов. Да, действительно, такая проблема возникла. С чем она возникла? С тем, что, не буду скрывать, по моему поручению Таможенный комитет – в рамках Евразэс наши таможенные органы имеют право на такие действия – начал организовывать выборочную проверку на дорогах, так скажем. Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество этих грузовиков, как вы сказали, фур, пересекает российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще", – сказал Путин.

По его словам, каждый такой большегруз, каждая такая фура должна иметь определенный, обговоренный между государствами набор документов.

"Это должна быть бумага, документ о том, что находится в этой фуре, и как минимум должно быть понятно, в адрес какого получателя двигается этот товар. Из первого документа ясно, какую таможенную стоимость, какой таможенный сбор должен заплатить тот, кто пересекает с этим товаром нашу границу и кто должен заплатить НДС при получении этого товара. Как только начали проверки на дорогах, выяснилось, что вообще никаких документов нет", – добавил президент РФ.

Он отметил, что разговаривал на эту тему с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы вот это большое количество грузовиков, которые скопились на нашей границе, на территории Казахстана, чтобы они начали движение в Российскую Федерацию. Между собой таможенные органы наши договорились, что будет заявлена стоимость товаров, которые перевозятся, указан конечный получатель. И мы постепенно пропустим эти грузовики. Очереди не будет. (...) Просто нужно навести порядок. Там уже тысячи фур прошло. Думаю, что до конца года никакой очереди там не будет", – заключил он.

Ранее ситуацию со скоплением грузовиков на границе Казахстан – Россия комментировали в нашем Минтранспорта. Очереди и пробки обусловлены ужесточением мер контроля со стороны РФ: усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований. В то же время, согласно официальной информации ФТС России, пункты пропуска функционируют в штатном режиме, и заторов на контрольно-пропускных пунктах не зафиксировано.

