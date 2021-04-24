Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

Казахстанцев предупредили о предстоящем временном отключении сигналов телерадиовещания, передает zakon.kz.

27 апреля 2021 года 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, - говорится в сообщении пресс-службы "Казтелерадио".

Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

Также на сайте принесли извинения за временные неудобства.