В Казахстане временно отключат телевидение и радио

В Казахстане в эту субботу примерно 14 часов не будет работать телевидение и радио, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в АО "Казтелерадио", 23 декабря 2023 года в период с 3:00-17:00 (по времени Астаны) в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра "Қазмедиа орталығы" планируется замена сетевого оборудования всего технологического комплекса.

"Также АО "Казтелерадио" будут проведены профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В этой связи уведомляем о приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового телерадиовещания на указанный период времени", – рассказали 19 декабря в АО "Казтелерадио" корреспонденту Zakon.kz.

АО "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.

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В предыдущий раз по всему Казахстану не работали телевидение и радио 8 ноября. Тогда в АО "Казтелерадио" объяснили, что причина – проведение планово-профилактических работ. Подробности здесь.