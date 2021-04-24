Врач рассказал об опасности весенних пикников

Пикник на покрывале весной может привести к неприятным последствиям для здоровья, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, "сидеть на земле весной однозначно опасно". Врач отметил, что солнце в это время года прогревает воздух, но земля остается холодной и влажной. Поэтому во время пикника можно переохладится. Само по себе переохлаждение не вызывает болезни, но является стрессом для организма, а любой стресс снижает иммунитет, говорит врач.

Он также рассказал, что "неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития". Поэтому весенний "пикник может закончиться циститом, другими заболеваниями мочеполовой системы".

Тяжельников также отметил, что люди со сниженным иммунитет больше подвержены риску заражения коронавирусом.

Врач добавил покрывало не может предотвратить переохлаждение — лучше использовать туристические коврики, сделанные из специальных материалов, не пропускающих холод. Кроме того, нужно одеваться по погоде, а также иметь при себе дополнительную одежду или теплые пледы на случай ухудшения погоды.