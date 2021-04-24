Число умерших от коронавируса казахстанцев достигло 3535

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24 апреля, сообщает zakon.kz.
На 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 40 682 человека (40 172 КВИ+ и 510 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 395 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 287 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 746 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 150 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 93 пациента.
За сутки 23 казахстанца умерли от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3535 случаев с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 22 апреля 2021 года зарегистрировано 93 новых случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 77 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 52 348, случаев с летальным исходом - 768, всего выздоровели – 51 070 человека.
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