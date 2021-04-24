Участок одной из главных улиц перекроют в Нур-Султане

К жителям Нур-Султана обратились полицейские, сообщает zakon.kz.

По данным столичного ДП, будет перекрыто движение на одной из основных улиц.

По ул.Валиханова, на участке от пр.Иманова до ул.Тархана, будет закрыто сквозное движение в период с 14:00 часов 24 апреля до 07:00 часов 26 апреля в связи с устранением последствий аварийной ситуации на сетях ливневой канализации, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что движение будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме, посредством установки временных дорожных знаков.