В Алматы перекрыли выезд из города: в ДП объяснили причину

24 апреля 2021, 12:09
Фото: instagram

В социальных сетях появилось видео, на котором выезд из города Алматы перекрывают бетонными блоками, сообщает zakon.kz.

Видео было опубликовано на одном из instagram-пабликов города.

Житель города заснял на телефон, как кран перекрывает Турецкий поворот в районе Коксай бетонными блоками .

Карантин? Кто в курсе? - было написано в описании поста.

В ДП области заверили, что это не блокпост.

Было отмечено, что ГКП "Алматы су" проводит ремонтные работы путей водоснабжения и канализации.

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Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)


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