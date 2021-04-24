В Алматы перекрыли выезд из города: в ДП объяснили причину

В социальных сетях появилось видео, на котором выезд из города Алматы перекрывают бетонными блоками, сообщает zakon.kz.
Видео было опубликовано на одном из instagram-пабликов города.
Житель города заснял на телефон, как кран перекрывает Турецкий поворот в районе Коксай бетонными блоками .
Карантин? Кто в курсе? - было написано в описании поста.
В ДП области заверили, что это не блокпост.
Было отмечено, что ГКП "Алматы су" проводит ремонтные работы путей водоснабжения и канализации.
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