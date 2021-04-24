Пожилой павлодарец сломал ребро в автобусе

Перелом ребра получил павлодарец после поездки на автобусе, сообщает zakon.kz.

По данным pavon.kz, это произошло из-за резкого торможения автобуса.

Дедушка пожаловался на то, что ехал в автобусе, но на одном из перекрестков водитель совершил резкое торможение, и пожилой мужчина упал на пол транспортного средства, - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Ему пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу, где был поставлен диагноз "закрытый перелом ребра".

Факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в полиции.