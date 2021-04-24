Поврежденное здание в туркомплексе Туркестана не представляет опасности

23 апреля из-за неблагоприятных погодных условий в Туркестане получило повреждение здание "Алтын Cамрук", находящееся на объекте в туристическом комплексе "Karavansaray Turkistan", передает zakon.kz.

Администрация комплекса сообщает, что повреждение было обнаружено сразу же, поэтому необходимые меры предосторожности были приняты мгновенно.

Все необходимые процедуры были проведены без потери времени. Небольшие повреждения в нашем здании "Алтын Cамрук" были устранены в течение одного дня и снова введены в эксплуатацию. Контроль продолжается, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. администрация туристического комплекса "Karavansaray Turkistan"