Какую опасность для здоровья представляют паводки, рассказали эпидемиологи
Эпидемиологи сообщают, что сезон паводка – время неизбежного ухудшения качества водопроводной воды, поэтому имеется опасность попадания с водой источников микробного и вирусного загрязнения и риск возникновения инфекционных заболеваний.
Это в первую очередь относится к таким инфекционным заболеваниям, как брюшной тиф, дизентерия, вирусный гепатит А, острые кишечные инфекции вирусной этиологии.
В связи с этим с целью профилактики инфекционных заболеваний в паводковый период рекомендуется:
- сделать запас бутилированной воды, продуктов питания с пролонгированными сроками годности, расположить их как можно выше в местах, не доступных для воды;
- использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду;
- не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты;
- при употреблении овощей и фруктов в сыром виде тщательно промывать их водой (бутилированной или кипяченой), обдавать кипятком;
- строго соблюдать правила личной гигиены (тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, контакта с животными, перед приготовлением и приемом пищи);
- при первых признаках заболевания не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь за медицинской помощью в учреждение здравоохранения.
После паводка:
- очистите подворье от мусора, который принесла с собой вода, для последующего его вывоза на свалку твердых бытовых отходов;
- имеющиеся колодцы необходимо осушить путем выкачивания из них загрязненной воды, продезинфицировать, особенно это касается дачников и сельских жителей;
- при работе на приусадебном участке используйте средства защиты рук, не принимайте пищу и не курите во время работы, чтобы инфекция с загрязненных рук не попала в организм;
- при выполнении на приусадебном участке работ, связанных с пылеобразованием, прикрывайте рот и нос медицинской маской или марлевой повязкой. Не пейте воду из родников в местах подтопления и не используйте для хозяйственно-бытовых нужд воду естественных водоемов. Для питья также рекомендуем использовать бутилированную воду.
"Помните, соблюдение элементарных гигиенических правил в повседневной жизни, при возникновении чрезвычайной ситуации, а также выполнение наших рекомендаций предохранит вас от многих заболеваний", – пишут костанайские эпидемиологи.
6 апреля на брифинге аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о введении в городе режима ЧС. Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%. Аким города попросил граждан, живущих в зонах подтопления, эвакуироваться заблаговременно.