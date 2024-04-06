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Какую опасность для здоровья представляют паводки, рассказали эпидемиологи

паводки , фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 12:08 Фото: МЧС РК
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области рассказали, какие опасности для здоровья таят в себе паводки и какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться от питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Эпидемиологи сообщают, что сезон паводка – время неизбежного ухудшения качества водопроводной воды, поэтому имеется опасность попадания с водой источников микробного и вирусного загрязнения и риск возникновения инфекционных заболеваний.

Это в первую очередь относится к таким инфекционным заболеваниям, как брюшной тиф, дизентерия, вирусный гепатит А, острые кишечные инфекции вирусной этиологии.

В связи с этим с целью профилактики инфекционных заболеваний в паводковый период рекомендуется:

  • сделать запас бутилированной воды, продуктов питания с пролонгированными сроками годности, расположить их как можно выше в местах, не доступных для воды;
  • использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду;
  • не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты;
  • при употреблении овощей и фруктов в сыром виде тщательно промывать их водой (бутилированной или кипяченой), обдавать кипятком;
  • строго соблюдать правила личной гигиены (тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, контакта с животными, перед приготовлением и приемом пищи);
  • при первых признаках заболевания не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь за медицинской помощью в учреждение здравоохранения.

После паводка:

  • очистите подворье от мусора, который принесла с собой вода, для последующего его вывоза на свалку твердых бытовых отходов;
  • имеющиеся колодцы необходимо осушить путем выкачивания из них загрязненной воды, продезинфицировать, особенно это касается дачников и сельских жителей;
  • при работе на приусадебном участке используйте средства защиты рук, не принимайте пищу и не курите во время работы, чтобы инфекция с загрязненных рук не попала в организм;
  • при выполнении на приусадебном участке работ, связанных с пылеобразованием, прикрывайте рот и нос медицинской маской или марлевой повязкой. Не пейте воду из родников в местах подтопления и не используйте для хозяйственно-бытовых нужд воду естественных водоемов. Для питья также рекомендуем использовать бутилированную воду.
"Помните, соблюдение элементарных гигиенических правил в повседневной жизни, при возникновении чрезвычайной ситуации, а также выполнение наших рекомендаций предохранит вас от многих заболеваний", – пишут костанайские эпидемиологи.

6 апреля на брифинге аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о введении в городе режима ЧС. Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%. Аким города попросил граждан, живущих в зонах подтопления, эвакуироваться заблаговременно.

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