Стрельба в алматинском ЖК: спецназ ведет приготовления к штурму

В соцсетях появилась информация о том, что мужчина, стрелявшийя в охранника ЖК в Алматы, забаррикадировался в своей квартире и отстреливается, сообщает zakon.kz.

Один из их читателей, живущий в ЖК Bukhar Zhyrau Towers, сообщает, что стрелок - его сосед, пожилой мужчина с 17-го этажа. Сейчас стрелок забаррикадировался у себя в квартире.

Жильцов эвакуировали. Мужчина вывесли плакат с плохоразличимой надписью.

По непроверенной информации, конфликт начался из-за того, что диваны мужчины вынесли из подъезда на улицу.

В полиции сообщили, что всю информацию предоставят по мере поступления, но в соцсетях приводится мнения очевидцев, утверждающих, что полиция готовится к штурму.