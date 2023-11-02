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Законодательство РК

Мужчина открыл стрельбу из окна в алматинском ЖК

В одном из ЖК Алматы мужчина стрелял из окна Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео, как в одном из жилых комплексов Алматы из окна мужчина стреляет из огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокоментировали данное видео. 
"По данному факту Управлением местной полицейской службы проводится проверка. Фигурант будет установлен и привлечен к ответственности, в соответствии с законодательством РК", – говорится в сообщении.


Ранее в Усть-Каменогорске пьяный мужчина стрелял во дворе жилого дома. Тогда никто не пострадал .

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Анастасия Стативкина
Алматы
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