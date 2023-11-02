Мужчина открыл стрельбу из окна в алматинском ЖК

Фото: pexels

В социальных сетях появилось видео, как в одном из жилых комплексов Алматы из окна мужчина стреляет из огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

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