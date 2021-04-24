Лукашенко подпишет декрет о переходе власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал подписать декрет о переходе полномочий главы государства к Совету безопасности в случае, если с президентом что-то случится, сообщает zakon.kz.

По словам Лукашенко, если возникнет экстренная ситуация, он не может гарантировать, что в стране все будет нормально, передает БелТа.

"Если вдруг" удастся покушение на президента Беларуси, сказал Лукашенко, то страной будет руководить Совет безопасности.

Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. Александр Лукашенко

По его словам, в такой ситуации Совбез будет решать, когда будут назначены президентские выборы, нужно ли вводить в стране чрезвычайное положение.

Неделей ранее он пообещал, что вскоре примет "одно из принципиальных решений за четверть века президентства" и это будет "очень серьезно".