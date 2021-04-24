Стрельба в Туркестанской области – инцидент попал на видео

На улицах Туркестана разыгралась целая драма – со стрельбой и погоней, сообщает zakon.kz.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

На кадрах трое мужчин бегут через дорогу. Голос за кадром говорит, что слышал стрельбу. Один их мужчин кричит: "Всем на пол". Затем его догоняют двое преследователей, хватают и силой затаскивают припаркованный автомобиль.

В ДП области прокомментировали произошедшее.

Сегодня на одной из улиц города Туркестан неизвестные стреляли из травматического оружия. Данный факт полицейские зарегистрировали в УП города по статье 293 - Хулиганство. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейскими установлены личности причастных к происшествию. Принимаются меры к их задержанию. Выясняются обстоятельства произошедшего. пресс-служба ДП Туркестанской области