В алматинском ЖК, где забаррикадировался стрелок, слышны одиночные выстрелы

История в алматинском ЖК, где один из жителей сначала выстрелил в охранника, а затем забаррикадировался и продолжил стрельбу дома, похоже далека от завершения. Очевидцы рассказывают, что стрельба продолжается, сообщает zakon.kz.

После того, как появилось видео, где полицейские готовятся к штурму, со стороны квартиры на 17 этаже, где живет стрелок, неоднократно были слышны выстрелы. Сначала шесть раз стреляли одиночными, спустя полчаса еще три выстрела, спустя две минуты, еще три.

Остается предполагать, что это стреляет сам мужчина.

Корреспондентам zakon.kz удалось подобраться поближе и снять на фото плакаты, которые стрелок вывесил. На одном из них написано: "Власт $ сотаны Патриоты всех народов объединяйтесь в один кулак Аби Султан", на втором что-то про КНБ, паутину и Путина. Точнее сказать сложно – плакат свернуло ветром.