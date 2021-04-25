Главный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление

Главный государственный санитарный врач Алматинской области внес изменения в постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Так приложение "Ashyq", предназначенное для отслеживания эпидситуации и контроля за коронавирусной инфекцией, внедряется на объектах предпринимательства.

Для участников проекта будут следующие критерии ограничения работы:

в районах и городах, которые находятся в "красной" зоне, применяются ограничения как в "желтой" зоне;

в районах и городах, которые находятся в "желтой" зоне, применяются ограничения как в "зеленой" зонах.

Сохраняется запрет на организацию и проведение зрелищных, массовых праздничных мероприятий, выставок, конференций, форумов, корпоративов, семейных мероприятий, в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Проведение похоронных обрядов разрешается с участием близких родственников, не более 15 человек.

Разрешается работать следующим объектов среднего образования всех форм собственности:

городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек в традиционном формате;

дежурных классов (не более 15 человек в классе) в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

выпускных классов (9, 11 (12) классы) в комбинированном формате в течение 6 дней недели: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения; работы столовых, для учебных заведений, возобновивших деятельность (не более 30% заполняемости зала).

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь