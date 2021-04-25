Байден официально признал геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден в официальном заявлении признал геноцидом массовую гибель армян в Османской империи в начале ХХ века, сообщает zakon.kz.

Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний.

По его словам, большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома по всему миру, в том числе в США. Он отмечает, что за десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты "бесчисленными способами".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что страна продолжит отстаивание своей позиции по этому вопросу. Он добавил, что данная "клевета" поддерживается по политическим причинам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян в Османской империи.

Высоко оцениваю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути к истине и исторической справедливости — говорится в письме Пашиняна, направленном президенту США.