Казахстанский боксер победил чемпиона мира у него на родине

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов стал победителем международного турнира "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 69 килограммов Шымбергенов победил россиянина Андрея Замкового, который в 2019 году становился чемпионом мира, а в 2012-м — бронзовым призером Олимпийских игр.

Асланбек Шымбергенов выиграл раздельным решением судей — 3:2 (29-28, 29-28, 30-27, 28-29, 27-30).

В любителях Шымбергенова дважды становился чемпионом Казахстана, а в 2018 году выигрывал серебряную медаль на Летних Азиатских играх.