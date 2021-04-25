Казахстанский боксер победил чемпиона мира у него на родине

25 апреля 2021, 07:36
Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов стал победителем международного турнира "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 69 килограммов Шымбергенов победил россиянина Андрея Замкового, который в 2019 году становился чемпионом мира, а в 2012-м — бронзовым призером Олимпийских игр.

Асланбек Шымбергенов выиграл раздельным решением судей — 3:2 (29-28, 29-28, 30-27, 28-29, 27-30).

В любителях Шымбергенова дважды становился чемпионом Казахстана, а в 2018 году выигрывал серебряную медаль на Летних Азиатских играх.

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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)


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