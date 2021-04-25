Алматинец под наркотиками и без прав пытался уйти от погони полиции

Под утро 25 апреля на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мустафина была замечена автомашина марки Mercedes, водитель которой мчался на высокой скорости, совершал на проезжей части опасные маневры, тем самым, создавал аварийные ситуации, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДП города, законным требованиям патрульных о незамедлительной остановке своего авто, водитель не подчинился.

Напротив - поспешил скрыться. Его машина была блокирована другими нарядами на улице Тлендиева, севернее проспекта Райымбека. За рулем находился гр. Я., 1992 года рождения, который, как установлено, в сентябре 2020 года за управление авто в нетрезвом состоянии судом был лишен водительских прав на полтора года. После сегодняшнего задержания водителя он был освидетельствован: на этот раз врачи выявили у него наркотическое опьянение. начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов

По данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.346 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Кроме того, по данным руководителя Управления местной полицейской службы полковника полиции Манапа Саттарова, в отношении гр. Я. также были составлены сразу 15 административных протоколов за нарушения, допущенные им в попытке скрыться, в том числе за неподчинение сотрудникам полиции, за проезд на красный сигнал светофора, за создание аварийной ситуации, за нарушение правил маневрирования и др.