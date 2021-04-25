Раскрыт секрет долголетия японцев

Пользователь китайского портала WeСhat рассказал о четырех гастрономических привычках, которым жители Японии обязаны своим знаменитым долголетием, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Автор отметил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Япония занимает первое место в мире по продолжительности жизни — 84,2 года.

По его словам, занятия спортом не пользуются большой популярностью у японцев. При этом им удается удерживать высокий уровень долголетия благодаря разнообразной пище. Но при этом сами порции относительно небольшие. Каждый прием пищи включает рыбу, мясо, овощи, фрукты, рис и другие основные продукты питания. Отмечается, что такой рацион из множества небольших блюд позволяет сделать питание более сбалансированным.

Второй причиной долголетия пользователь назвал медленное пережевывание продуктов, что позволяет японцам не переедать.

Кроме того, с возрастом перистальтика желудочно-кишечного тракта и функции различных органов ухудшаются, и медленный прием пищи может снизить нагрузку на организм, объясняется в материале.

Важен и способ приготовления пищи, считает автор. Вместо того, чтобы жарить пищу на сковороде или фритюре, японцы варят ее в кастрюле или готовят на пару, а это позволяет снизить количество потребляемого жира.

Также согласно исследованиям, к причинам японского долголетия относятся генетика, бытовые условия, социальное развитие, уровень здравоохранения и другие факторы.