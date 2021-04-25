Стрельба в Алматы: почему спецоперация длилась так долго

За событиями в Алматы накануне следила вся страна. Все началось с того, что в районе обеда неизвестный мужчина выстрелил в ногу охраннику жилого комплекса "Бухар Жырау Тауэрс" и скрылся в своей квартире. Оттуда он отстреливался до позднего вечера, а когда силовики начали штурм, выпрыгнул из окна.

По сообщению полиции, переговоры со стрелком велись более 6 часов. Почему спецоперация длилась так долго и грамотно ли сработали силовики? На эти вопросы корреспонденту zakon.kz ответил бывший сотрудник спецподразделения "Сункар" Анвар Абдрашитов.

Мне сказали, что долго все это происходило. Я с бывшими коллегами поговорил, они сказали, что был приказ руководства взять живым. Мне стало все понятно. Имея арсенал, который есть в подразделении, боевой опыт и подготовку ребят, спецоперацию можно было сделать быстро, ликвидировать его. Основной преградой был именно приказ взять живым. Я не знаю, почему его отдали. Думаю, это зависело от тяжести совершенного им преступления. Не убил, а ранил охранника. Может мужик сидел в квартире, психанул, стрельнул в ногу, опомнился и теперь его ликвидировать? Может быть из этих соображений. Это мои предположения, почему его не ликвидировали, - рассказал Абдрашитов.

Он объяснил, что спецоперации проводят быстро, когда есть угроза ликвидации заложника или если есть угроза уничтожения вещественных доказательств. Но в случае с мужчиной с ружьем торопиться было нельзя.

По его словам, время ушло на переговоры, а потом на взлом двери. Все это в крайне тяжелых условиях: подозреваемый отстреливался, а силовикам в ответ стрелять было нельзя. Кроме того, когда бойцы ворвались в квартиру, увидели, что мужчина расставил диваны. На них тоже ушло время.

Когда они вскрыли дверь, началась вторая проблема. Там у него шесть диванов стояло. Он забаррикадировал весь коридор. Эти диваны надо было убирать, чтобы пройти к нему. Диваны убирают, а он стреляет, буквально мимо ушей сотрудников пролетают пули. В ответ они не могут стрелять, потому что ликвидировать запрещено. Он в комнату заскочит, они один диван кое-как отволокут. Потом он начинает опять стрелять, они опять светошумовыми гранатами его отпугнут в другую комнату. Снайпер спокойно видит его в окошко и говорит: "Ребята, он в другой комнате, вижу его, там можете оттаскивать". Они быстрее, пока снайпер его видит, оттаскивают диван следующий, - рассказал Анвар Абдрашитов.

Бывший сотрудник спецподразделения МВД положительно оценивает работу своих коллег.

То, что делал руководитель спецподразделения, правильно он делал. В таких ситуациях, когда преступник заперт в квартире, вооружен, отстреливается, заложников нет, угроз для внешнего мира и посторонних граждан нет, тут уже время особого значения не имеет. Его можно хоть трое суток штурмовать, главное добиться результата. А результат нужен, чтобы и подозреваемый, и бойцы были живыми. Когда теряешь коллег в спецоперации, думаешь "я бы месяц лучше голодом его морил, чем ребята бы туда зашли. Зато я не видел бы вот эти глаза вдовы". Гражданские думают, что все началось в обед, закончили в 10 часов вечера. Вот в этот промежуток для спецназа ничего не существует. Знающий тонкости этой работы любой специалист поймет, - добавил он.