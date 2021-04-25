США и НАТО выводят войска из Афганистана

Военные Соединенных Штатов и НАТО начали покидать некоторые базы в Афганистане, сообщает zakon.kz.

РИА Новости приводит слова командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерала Скотта Миллера.

Мы начали осуществлять вывод с ряда баз, — сообщил он в ходе конференции в Кабуле.

В феврале 2020 года американское руководство подписало соглашение с движением "Талибан". По этому документу Штаты и их союзники должны в течение 14 месяцев вывести войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не станут вести на территории страны действия, представляющие угрозу безопасности США и их союзников.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон к 11 сентября выведет из Афганистана всех своих военных. Останутся только те, кто необходим для охраны американского посольства в Кабуле.