Подозреваемые в подготовке покушения на Лукашенко дали признательные показания

Обвиняемые в подготовке покушения на президента Беларуси признали свою вину, сообщает zakon.kz.

Соответствующие кадры опубликовал белорусский гостелеканал ОНТ. На кадрах дают показания юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

Ранее Лукашенко заявил, что готовившие переворот в стране заговорщики планировали блокировать Минск. Президент обратил внимание на то, что группа заговорщиков хотела заблокировать столицу с помощью армии, а также планировала отключить в городе электроэнергию. Также он отмечал, что в операции должны были участвовать внутренние войска, силы ОМОН, МВД и КГБ. По словам главы государства, столкновение вооруженных структур привело бы к "самой страшной и горячей гражданской войне, которую не имела ни одна страна".

17 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.