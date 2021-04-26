Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе от Алматы

Ночью 26 апреля на юго-западе от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

26 апреля 2021г. в 2:05 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 644 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.6.

Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 38.18° с.ш. 73.11° в.д.

Глубина 35 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет