Вредно ли носить медицинскую маску в жару

26 апреля 2021, 08:16
Фото: pixabay

Ношение защитной маски в жару не может существенно нарушить теплообмен и привести к тепловому удару, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Накануне лета следует выбирать маску из легкой ткани, следить, чтобы маска подходила по размеру и форме и вовремя их менять.

В жару маски быстрее становятся влажными и теряют свою эффективность. При этом летом стоит отказаться от масок темного цвета, а также оставлять открытыми другие участки тела и носить легкие головные уборы для обеспечения нормального теплообмена


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