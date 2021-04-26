Замакима Алматы Кожагапанов назначен вице-министром культуры 

26 апреля 2021, 09:12
Фото: primeminister.kz

Ерлан Кожагапанов назначен вице-министром культуры и спорта РК, сообщает zakon.kz.

Ранее он занимал должность заместителя акима города Алматы.

Ерлан Кожагапанов родился 13 августа 1968 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет (1992)

Экономист

· Алматинский государственный университет им. Абая (1999)

· Российская Таможенная академия Государственного Таможенного комитета Российской Федерации (2006)

Юрист

Трудовой стаж:

· Работник АО "Казкоммерцбанк" (1994-1997);

· Помощник первого заместителя Генерального директора РГП Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан (1997-05.1998);

· Начальник финансово-экономического управления Комитета налоговой полиции в г. Астана Министерства финансов Республики Казахстан (05.1998-11.1998);

· Начальник таможенного управления по Южно-Казахстанской области, Жамбылской области (11.1998-07.2002);

· Начальник Департамента таможенного контроля по городу Алматы (2002-11.2006);

· Аким Алматинского района города Астаны (11.2006-08.2007);

· Заместитель акима города Астаны (08.2007-01.2013);

· Председатель Агентства по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан (01.2013-11.2013);

· Президент Федерации футбола Казахстана (24.12.2014-10.2016);

· Генеральный директор Президентского профессионального спортивного клуба "Астана" (15.07.2015-12.2016);

· Советник премьер-министра РК (12.2016-11.2017);

· Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (11.2017-08.2019);

· Заместитель акима города Алматы (с 08.2019)


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