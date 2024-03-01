Задержан бывший вице-министр культуры и спорта Кожагапанов

Экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.

Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза:

с 11.2017 по 08.2019;

с 04.2021 по 13.09.2021.

В разные годы он работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021-го по апрель 2022 года был советником премьер-министра.

Ранее стало известно о другом задержании. 29 февраля 2024 года пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу заявила Zakon.kz о задержании и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт". Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

