Задержан бывший вице-министр культуры и спорта Кожагапанов
Фото: gov.kz
Экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.
"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза:
- с 11.2017 по 08.2019;
- с 04.2021 по 13.09.2021.
В разные годы он работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021-го по апрель 2022 года был советником премьер-министра.
Ранее стало известно о другом задержании. 29 февраля 2024 года пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу заявила Zakon.kz о задержании и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт". Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript