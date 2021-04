Оскар 2021. Лучшие наряды красной дорожки

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения заставили ждать церемонию "Оскара" с особым трепетом: последние месяцы появление звезд в роскошных нарядах стало редким явлением, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Riafan.ru, вручение "Оскара" в этом году перенесли с февраля на апрель. Поклонники опасались, что вслед за другими фестивалями, шоу пройдет исключительно в режиме онлайн. Но, несмотря на некоторые ограничения, киноакадемия все же решилась на масштабный праздник.

Дэниэл Калуя ожидаемо взял статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана" за роль Фреда Хэмптона в фильме "Иуда и черный мессия". Перед объективами фотокамер он появился в строгом черном костюме и водолазке.

В отличии от своего коллеги, актер и комик Трэйвон Фри использовал костюм для политических заявлений: он появился в пиджаке с именами афроамериканцев на подкладке, погибших от рук американских полицейских.

Холли Берри с каре блистала в воздушном платье.

Кэри Маллиган в Valentino Couture предстала на красной дорожке, подобрав наряд под цвет статуэтки.

Зендея сегодня отдала предпочтение Valentino.

Марго Робби выбрала для шоу платье от Chanel на тонких бретельках.

Ванесса Кирби подчеркнула светлый тон своей кожи нежным молочным костюмом от Gucci.

H.E.R. показалась в замысловатом наряде от Dundas. В соцсетях ее уже сравнивают с певцом Принсем.

Виола Дэвис сыграла на контрасте, облачившись в платье от Alexander McQueen.

Хлоя Чжао одержала историческую победу, став лишь второй женщиной, взявшей приз за режиссуру. Кроме того, теперь она стала единственным режиссером фильмов Marvel, у которой есть "Оскар". Ее экранизация комикса "Вечные" выйдет на экраны 4 ноября.

На красной дорожке она предстала в кроссовках и платье в Hermеs.

Селеста Уэйт дополнила свой образ от Gucci красным сердцем, которое она бережно держала в руках.

Гленн Клоуз удивила поклонников, облачившись в Armani Privе. Туника с большими плечиками превратила актрису в "прямоугольник".

