Шымкент сменил зону по коронавирусу

26 апреля 2021, 09:49
Фото: almaty.tv

Шымкент вернулся в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 26 апреля.

Теперь ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: город Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

Читайте также:

Минздрав РК обновил суточную статистику по коронавирусу


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?